Barbie, Greta Gerwig compie 40 anni: 'Studiavo danza, poi il mio corpo cambiò'

La vita è una questione di bivi e scelte: se Greta Gerwig avesse preso decisioni diverse durante una fase cruciale della sua vita (spinta anche da fattori esterni alla sua volontà), oggi potremmo ad esempio star parlando di un'ottima ballerina piuttosto che della regista che ci ha donato il fenomeno Barbie.

Gerwig, che all'alba dei suoi quarant'anni si gode il flusso ininterrotto di milioni di persone in sala per Barbie, aveva infatti intrapreso gli studi di danza classica quando era soltanto una ragazzina: la sua crescita e le inevitabili trasformazioni a cui andiamo incontro durante l'adolescenza la spinsero però a valutare un percorso alternativo.

"Da piccola studiavo danza classica e mi impegnavo con tutta me stessa. A tredici anni però il mio corpo cominciò a cambiare e non era più adatto alla carriera da ballerina, allora iniziai a scrivere. Poi al college ho studiato filosofia, letteratura, teatro. Dovevo decidere se diventare una filosofa, una scrittrice o un'attrice. Per fortuna ho capito che con il cinema riesco a fare tutto ciò che mi piace" sono state le parole della regista di Lady Bird e Piccole Donne.

Cosa ne dite? Avreste preferito una Greta Gerwig ballerina, filosofa, scrittrice o tutto sommato vi tenete stretta la cineasta? Diteci la vostra nei commenti!