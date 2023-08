Barbie con Giorgia Meloni e il governo italiano: il trailer deepfake che non ti aspetti

Barbie è un successo planetario:il film tutto rosa di Greta Gerwig ha superato il miliardo al botteghino portando sul grande schermo l'iconica bambola Mattel in carne e ossa ( grazie Margot Robbie!) e contribuendo alla nascita della Barbie mania che ha toccato sia il mondo commerciale che quello artistico. Il web è pieno zeppo di meme e crossover.

E tra questi, spunta anche un'altra versione del trailer di Barbie. Ma sotto la chioma dorata di Barbie non c'è la sua interprete Margot Robbie ea tenere la sua tavola da surf pastello non c'è il Ken di Ryan Gosling.



Il trailer deep-fake, realizzato con l'AI, che ha fatto impazzire il web, infatti, è diventato protagonista di tutto il governo italiano compreso il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nel ruolo di Barbie stereotipo stretta in abiti rosa "da bambolina" . A interpretare il ruolo di Ryan Gosling è il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che si scontrerà non più con il Ken di Simon Liu bensì con quello di Ignazio La Russa. Tutte le altre bambole (problemi di budget?) hanno il viso di Daniela Santanché . Il Ceo Mattel non è più Will Ferrell ma Maurizio Gasparri e l'amatissimo Alan abbandona Michael Cera per Giuseppe Conte .Ma non è tutto: vi basta guardare il trailer per scoprire tutti i politici italiani disseminati nel mondo di Barbie!



Quale sarà la reazione del governo italiano? Speriamo che il trailer possa strappare un sorriso! Intanto Barbie continua a essere bannata nel mondo: anche il Libano vuole censurare Barbie!