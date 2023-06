Barbie, Gal Gadot rompe il silenzio:'Reciterei con Margot Robbie in qualsiasi cosa!'

Ad inizio anno è stato svelato che la star di Wonder Woman, Gal Gadot, avrebbe dovuto inizialmente unirsi al nutrito cast di Barbie, il prossimo film diretto da Greta Gerwig con protagonista Margot Robbie. L'attrice non parteciperà al film ma in un'intervista a Entertainment Tonight, ha espresso il suo interesse.

Rivolgendosi a Margot Robbie - che durante la lavorazione ha avuto una sola richiesta da Barbie alla produzione - Gadot ha esclamato:"Margot, ti voglio bene! Farò qualsiasi cosa con te, sarò in qualsiasi cosa con te!".



Qualche settimana fa Margot Robbie aveva elogiato Gadot, affermando che l'attrice 'ha un'energia da Barbie'. Tuttavia, pare che i numerosi impegni della star di Wonder Woman le abbiano impedito di recitare nel film di Gerwig.



Barbie vedrà Robbie nei panni della protagonista, affiancata da Ryan Gosling nel ruolo di Ken. Ma il cast è davvero ricco di nomi importanti e conosciuti come Alexandra Shipp, Issa Rae, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Dua Lipa, Kate McKinnon, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell e Michael Cera.



Ryan Gosling ha parlato del suo personaggio affermando che a nessuno importa di Ken, il fidanzato di Barbie, che in effetti ha un un guardaroba decisamente meno vario rispetto alla fidanzata, come ha raccontato anche la costumista del film di Gerwig.



Siete pronti ad entrare nel mondo rosa di Barbie, iconico personaggio creato da Mattel e portato sul grande schermo dalla regista di Piccole donne?