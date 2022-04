Barbie: prima foto di Margot Robbie nei panni della bambola, vi lascerà senza fiato!

Durante il CinemaCon di Las Vegas Warner Bros non ha solo annunciato il sequel di The Batman, ma ha anche sollevato il sipario su alcuni dei suoi titoli più attesi dei prossimi mesi: tra questi anche Barie con Margot Robbie, per il quale è stata pubblicata la prima foto ufficiale.

L'immagine è disponibile in calce all'articolo e mostra Margot Robbie nei panni di Barbie nel contesto di un mondo rosa shocking stile anni '50. Oltre alla prima immagine del curioso progetto, poi, Warner Bros. ha anche annunciato che il film uscirà nelle sale il 21 luglio 2023.

Il cast del film su Barbie include anche America Ferrera (Superstore), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Simu Liu (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Alexandra Shipp (tick, tick, ...Boom!), Will Ferrell (Anchorman), Issa Rae (Insecure), Michael Cera (Superbad) e Ariana Greenblatt (Avengers: Infinity War). Recentemente è stata annunciata nel cast di Barbie anche Emma Mackey, star dell'acclamata serie tv di Netflix Sex Education e Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh.

Barbie sarà diretto da Greta Gerwig, con una sceneggiatura di Gerwig e Noah Baumbach. La Robbie, legata al progetto dal 2018, sarà anche produttrice attraverso il suo banner LuckyChap. "Penso che questo film sia una grande opportunità per portare un po' di positività nel mondo", aveva detto la star a proposito del progetto in un'intervista del 2019. Il film è nato in casa Sony ed è in lavorazione da diversi anni, con un primo tentativo nato con protagonista Amy Schumer.

