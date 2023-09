Barbie ha ancora un film da superare: di chi si tratta?

Dieci settimane al box-office per Barbie di Greta Gerwig. Dieci settimane nelle quali il film è riuscito ad entrare nella Top 5 degli incassi nonostante la disponibilità su VOD. Nell'ultimo weekend, Barbie ha incassato 3,2 milioni di dollari extra negli USA grazie alla distribuzione in IMAX. Ma un record dev'essere ancora battuto.

Infatti, sinora Barbie ha battuto molti record al box-office tra cui film diretto da una donna con il maggior incasso nella storia del cinema. Tuttavia, se si considerano i film co-diretti da donne, Barbie non è ancora al primo posto.

C'è un film d'animazione che ostacola Gerwig & co. nella corsa al primo posto: si tratta di Frozen II, uscito nel 2019 e in grado di incassare ben 1.450.026.933 miliardi di dollari a livello globale. Il film è diretto da Chris Buck insieme a Jennifer Lee e al momento Barbie ha raggiunto la cifra di 1.427.450.087 miliardi di dollari. Al momento è difficile pensare che il film di Gerwig possa superare Frozen II ma nel caso dovesse tornare al cinema in futuro il risultato sarebbe a portata di mano.



Margot Robbie ha convinto i produttori con un discorso molto eloquente, che lei stessa ha spiegato:"Penso di aver detto loro che avrebbe fruttato un miliardo di dollari, e forse lo stavo sovrastimando, ma avevamo un film da fare, ok?".



Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, il film di Greta Gerwig che ha spopolato in tutto il mondo. Nel cast Margot Robbie interpreta Barbie stereotipo, con Ryan Gosling nei panni di Ken, al fianco di Will Ferrell, Michael Cera, America Ferrera e Ncuti Gatwa.