Barbie: il film con Margot Robbie diventa uno spin-off di GTA nel fan poster imperdibile!

Dopo il poster parodia porno di Ryan Gosling in Pleasure, le immagini ufficiali del nuovo film Warner Bros. Barbie con protagonista Margot Robbie continuano ad alimentare la fantasia dei fan.

In particolare, in queste ore è diventato virale uno splendido fan-poster che trasforma Barbie in uno spin-off di GTA, il popolare franchise di videogame: dietro alla creazione, che sta spopolando sul web, c'è ovviamente il mitico BossLogic, che ha immaginato il cast completo del progetto Warner Bros. nel classico stile delle cover dei videogame Rockstar.

Come potete vedere in calce all'articolo, il fantasioso "Grand Theft Auto B" trasporta i protagonisti di Barbie nel mondo criminale di GTA: ci sono ovviamente le star principali Barbie e Ken (interpretati da Margot Robbie e Ryan Gosling), che mettono in mostra fucili d'assalto e revolver per difesa personale, ma la locandina include anche i comprimari Will Ferrell, Simu Liu e America Ferrara, ritratti nelle tradizionali pose in stile GTA. Quanto tempo passerà secondo voi prima i giocatori di GTA Online inizino a creare la propria squadra in stile Barbie?

Vi ricordiamo che Barbie con Margot Robbie uscirà a luglio 2023 nello stesso giorno di Oppenheimer di Christopher Nolan, distribuito dalla Universal Pictures dopo il divorzio tra il regista di Tenet e la Warner Bros. L'appuntamento per la grande sfida al box office tra due progetti che non potrebbero essere più diversi è fissato per il 21 luglio 2023.