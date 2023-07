Barbie, il film con Margot Robbie ha scene post-credit?

Il primo weekend del Barbenheimer si è concluso, nonostante in Italia non sia ancora uscito il film di Christopher Nolan. Barbie nel frattempo ha fatto registrare un esordio da record anche nel Belpaese ma i fan che non devono ancora vedere il film si chiedono se Gerwig & co. abbiano inserito scene post-credit.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Barbie.



Il successo del film di Greta Gerwig sembra ormai assodato dopo una partenza al botteghino di questo tipo; l'esordio di Barbie in Italia è stato da 2 milioni di euro d'incassi circa, una cifra record per il 2023, soprattutto se si considera che il film è uscito in piena estate.



Barbie, interpretata da Margot Robbie, vive a Barbieland insieme a tutte le altre Barbie e a tutti i Ken, compreso il suo fidanzato (Ryan Gosling). Un giorno, la celebre bambola Mattel, scopre di non essere perfetta come sembrava ed è costretta a partire per il mondo reale per cercare di sistemare questa intricata situazione.

Nel cast anche America Ferrera, Will Ferrell, Michael Cera ed Emma Mackey. Ma il film presenta scene post credit?



No, nessuna scena post-credit è stata inserita da Greta Gerwig. Il lungometraggio, nonostante le recenti abitudini legate alle sequenze inserite dopo i ringraziamenti finali, si chiude con l'ultima scena e i titoli di coda.



Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, diretto da Greta Gerwig, e distribuito nelle sale cinematografiche proprio in questo periodo.