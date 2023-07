Barbie, il film di Margot Robbie ha una scena post-credit? Andate al cinema preparati

Barbie di Greta Gerwig arriverà al cinema in Italia giovedì 20 luglio, con un giorno d'anticipo rispetto alla data prevista per il mercato nord-americano, ma possiamo già rispondere alla domanda che il pubblico è ormai abituato a porsi: Barbie ha una scena post-credit?

La risposta è...no, Barbie non ha una scena dopo i titoli di coda, né una cosiddetta mid-credit o qualsiasi altro tipo di spezzone aggiuntivo che i blockbuster hollywoodiani solitamente inseriscono dopo la conclusione ufficiale della storia. Tutto quello che c'è da vedere, in parole povere, si svolge prima dell'inizio dei titoli di coda, e soprattutto non c'è alcun teaser o strizzatina d'occhio per un eventuale Barbie 2 o un futuro spin-off per allargare il nuovo franchise Warner-Mattel. nessuna costruzione dell'universo in corso.

Tuttavia, senza fare spoiler in questa sede, va segnalato almeno che Greta Gerwig e suoi collaboratori hanno deciso di fare qualcosa di interessante con i titoli di coda di Barbie, piuttosto che mostrare solo la consueta lista di nomi su sfondo nero: in tal senso, se deciderete di restare seduti al termine del film, troverete una piccola sorpresa.

Ricordiamo che il cast all-star di Barbie, oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken, include anche Kate McKinnon, Will Ferrell, Emma Mackey, Simu Liu, la cantautrice vincitrice del Grammy Dua Lipa e il premio Oscar Helen Mirren. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Barbie.