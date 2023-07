Barbie, quali sono i film di Margot Robbie e Ryan Gosling più rivisti dai fan?

È tempo di prepararsi all'uscita di Barbie: il film di Greta Gerwig è pronto a sconvolgere la nostra estate dopo mesi e mesi di anticipazioni di ogni genere atte a creare un hype che ha inevitabilmente portato buona parte dei fan a voler dedicare uno o più rewatch ad alcuni lavori con i due protagonisti del film più rosa di sempre.

Mentre già si pensa al futuro di Margot Robbie post-Barbie, dunque, Letterboxd ci permette di dare un'occhiata a quelli che sono, almeno stando ai numeri raccolti tramite la piattaforma, i film della nostra Margot e di Ryan Gosling che più di tutti gli altri sono stati oggetti dei rewatch più ossessivi da parte dei fan.

Sul fronte Robbie la top 5 si apre con Birds of Prey, mentre alla quarta posizione troviamo Questione di Tempo; sui gradini più alti del podio ecco invece il terzetto composto da The Suicide Squad (occhio: quello di James Gunn!), The Wolf of Wall Street e C'era una Volta a Hollywood. Crazy, Stupid, Love è invece il quinto film con Ryan Gosling più rivisto di sempre, preceduto da The Nice Guys, Drive, Blade Runner 2049 e, prevedibilmente, quell'enorme successo che porta il nome di La La Land.

Anche voi vi siete dedicati ai rewatch a tema in vista del grande evento? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, vi abbiamo segnalato quelli che secondo noi sono i film di Margot Robbie da non perdere assolutamente.