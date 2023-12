Barbie, il film con Margot Robbie ha davvero esaurito le scorte di colore rosa nel mondo?

Dalla sua uscita nei cinema di tutto il mondi il 21 luglio scorso, Barbie è diventato il miglior incasso dell'anno e anche un vero e proprio fenomeno culturale che ha conquistato il pubblico globale.

Il film, prodotto e interpretato da Margot Robbie e scritto e diretto da Greta Gerwig, ha catturato l'attenzione dei fan in innumerevoli modi diversi, compresi i titoli 'da prima pagina' in merito ad una curiosità davvero simpatica, di quelle tipiche che la macchina propagandistica di Hollywood da quando esiste l'industria del cinema fa circolare per spingere il pubblico a parlare di un dato film: poco prima dell'uscita di Barbie, infatti, si era parlato di una grave carenza di vernice rosa nel mondo causata dai set del film, ma oggi la scenografa Sarah Greenwood ha spiegato che non è andata esattamente in questo modo.

"Sostanzialmente, durante la pre-produzione abbiamo trovato la tonalità di rosa perfetta per ciò che avevamo in mente dopo interi mesi di ricerca", ha spiegato l'artista a Yahoo! Entertainment. "Così andiamo a Rosco, dove c'è questa fantastica compagnia cinematografica che produce questo bellissimo pigmento rosa...ma il fatto è che nessuno usava quel rosa finché non siamo arrivati noi. E quindi non c'era abbastanza vernice rosa disponibile. Abbiamo detto: 'Vogliamo 200 litri del tuo pigmento puro.'... E per raggiungere quella quantità, hanno dovuto dare fondo alle scorte. Ma no, non abbiamo esaurito la vernice rosa nel mondo: tanto per cominciare, non ce n'era abbastanza."

Nel frattempo, Barbie e Oppenheimer si sono finalmente incontrati: i protagonisti Cillian Murphy e Margot Robbie saranno al centro del nuovo segmento di Variety Actors on Actors, dedicato alle star più 'calde' della stagione dei premi.