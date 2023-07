Barbie, nel film con Margot Robbie compaiono anche le rivali Bratz?

In Barbie di Greta Gerwig molti fan hanno notato dei riferimenti espliciti ad alcuni film, che si possono notare sin dal trailer, come 2001: Odissea nello spazio, o altre versioni di Barbie molto note perché effettivamente presenti sul mercato nel corso degli ultimi decenni. Ma su TikTok circola una teoria che riguarda... le Bratz.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler del film di Greta Gerwig. Barbie sta ottenendo grande successo, dopo un esordio da record al box-office.



La teoria dei fan riguarda una sequenza in cui Barbie stereotipo (Margot Robbie) si reca nel mondo reale spinta da Barbie stramba (Kate McKinnon) per giocare con una persona in particolare, Sasha (Ariana Greenblatt), figlia di Gloria (America Ferrera), che sarebbe la persona che potrebbe in questo modo aiutarla per poter tornare a Barbieland felice e soprattutto perfetta.



Quando Barbie si reca nella scuola di Sasha la trova seduta al tavolo con le altre sue amiche; i fan hanno notato che la ragazzina principale Sasha, si chiama come una delle Bratz e quando Barbie si avvicina al tavolo, la giovane con le sue amiche sembrano un chiaro riferimento alle Bratz, storiche rivali di Barbie.



I personaggi sembrano seduti al tavolo proprio come Sasha, Cloe, Yasmin e Jade. Inoltre la mamma di Sasha la chiama Bunny Boo, proprio il nickname di Sasha in Bratz. Tuttavia, non ci sono prove concrete di questo legame, oltretutto i personaggi vengono definiti solo come 'compagne di scuola', senza dei nomi.



Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, il nuovo film di Greta Gerwig.