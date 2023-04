Barbie, il film è ancora incompleto? Previste riprese aggiuntive a Los Angeles

A poche ore dalla pubblicazione del nuovo trailer ufficiale di Barbie, emergono nuove indiscrezioni dal set dell'atteso blockbuster targato Warner Bros Pictures con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni degli iconici giocattoli Barbie e Ken.

Come segnalato da World of Reel, infatti, a pochi mesi dall'uscita prevista nelle sale - fissata per il 20 luglio 2023 - Barbie non è ancora stato completato: in base alle indiscrezioni, sarebbero state programmate delle nuove sessioni di riprese aggiuntive, che avranno luogo la prossima settimana a Los Angeles. Terremo gli occhi aperti per eventuali foto dal set o altre novità su uno dei titoli più attesi e 'virali' dell'anno.

Ricordiamo che Barbie è diretto da Greta Gerwig, che ha anche curato la sceneggiatura del film insieme al marito e candidato all’Oscar Noah Baumbach. Il film è prodotto dal candidato all'Oscar David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley e Robbie Brenner, e include nel cast oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae e Will Ferrell, e poi ancora Emma Mackey, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Dua Lipa e il premio Oscar Helen Mirren.

Per altri contenuti, date un'occhiata ai nuovi poster ufficiali di Barbie, che mostrano tutte (o quasi tutte) le 'varianti' di Barbie e Ken che compariranno nel film.