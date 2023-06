Barbie, il film di Greta Gerwig ha causato una carenza internazionale di.... vernice rosa!

Business Insider ha riportato una notizia bizzarra che riguarda Barbie, l'imminente nuovo film diretto da Greta Gerwig e con protagonista Margot Robbie. Secondo la regista, l'utilizzo smodato di vernice rosa nel film avrebbe provocato un'estesa carenza del colore. Il rosa sarebbe diventato praticamente introvabile a causa del film.

La tonalità è stata utilizzata per i guardaroba del cast, i mobili, gli oggetti di scena, l'architettura e lo scenario che circonda i protagonisti. Un quantitativo smodato di tonalità fluorescente di vernice Rosco necessario per il film:"Il mondo ha finito il rosa. Volevo che i rosa fossero molto luminosi e che tutto fosse quasi troppo" ha dichiarato Gerwig.



Per creare un'atmosfera di 'autentica artificialità', il set è stato dipinto a mano senza l'utilizzo della CGI ed è stata ricreata una riproduzione accurata e molto rosa della casa di Barbie.

Margot Robbie ha difeso la sua Barbie, la protagonista che viene bandita da Barbieland per non essere abbastanza perfetta. Desiderosa di trovare la propria dimensione nel mondo degli umani, Barbie fatica ad accettare il suo nuovo contesto. Nel film ci saranno molte altre versioni di Barbie, tra cui Weird Barbie (Kate McKinnon), President Barbie (Issa Rae), e Mermaid Barbie (Dua Lipa). Nel film anche Ryan Gosling nel ruolo di Ken.



Non perdetevi l'ultimo trailer di Barbie, il prossimo film diretto dalla regista di Lady Bird e Piccole donne, Greta Gerwig.