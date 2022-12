Barbie, quanti film ci sono stati prima di quello di Greta Gerwig?

Barbie è una delle figure più iconiche della cultura di massa e sembra che Greta Gerwig voglia puntare a renderla immortale anche al cinema. Contro qualsiasi aspettativa, in realtà la celebre bambola è già stata protagonista di numerosi film, dedicati principalmente ad un pubblico di bambini.

Stiamo parlando, ovviamente, dei vari film animati incentrati su Barbie, usciti dall'inizio degli anni 2000 fino al 2022 e che, tuttora, fanno compagnia a milioni di bambini in giro per il mondo. Soprattutto nello scorso decennio, le varie pellicole ebbero un incredibile picco di popolarità, grazie alla vendita di nuove "versioni" della bambola andate in commercio in quel periodo con i vari gadget.

Mentre la Gerwig decide di citare Kubrick nel nuovissimo trailer, noi ci lanciamo in uno strano viaggio tra le pellicole animate incentrate sulla bambola più famosa al mondo. Tra le più note troviamo sicuramente Barbie e lo Schiaccianoci del 2001 e Barbie e Il Lago dei Cigni del 2003 che sono definiti dei veri e propri "cult" per i bambini dell'epoca. La maggior parte di questi film ripercorrevano storie note (da favole fino ad balletti teatrali) mettendo al centro la figura di Barbie, anche se abbastanza stereotipata e mai veramente con un accenno di progressismo. Stiamo parlando di circa 41 film, ancora in produzione.

Dopo la pubblicazione del trailer di Barbie il profilo di Kubrick ha commentato a 2001: Odissea nello Spazio, ironico e allo stesso tempo incredibilmente provocatorio.