Barbie, il film è stato bannato in Vietnam. Ecco perché

Barbie deve ancora arrivare nelle sale cinematografiche, ma il film è già stato vietato in Vietnam: nello Stato asiatico, infatti, verrà vietata ogni riproduzione commerciale del nuovo film Warnerbros. Dietro una mossa così dura da parte del Vietnam c'è un conflitto che dura da anni.

Il dettaglio che non è proprio piaciuto al Vietnam è stata la rappresentazione geografica del paese offerta dal film di Greta Gerwig. In una mappa usata in Barbie, infatti, si può notare il Mar Cinese Meridionale in tutta la sua interezza, ma proprio parte di quello specchio d'acqua viene contestato dal Vietnam. Lo Stato asiatico, infatti, rivendica la famosa "linea dei nove trattini" e malgrado ci sia anche una sentenza del tribunale dell'Aia a favore degli altri Paesi che rivendicano quell'area, tra cui anche il Vietnam, la Cina sembra ancora ignorare le proteste da parte di Filippine, Taiwan, Brunei, Malese e Vietnam.

Una rivendicazione che ha portato lo Stato asiatico ha bloccare la riproduzione cinematografica di Barbie: "Non concediamo una licenza per l'uscita del film americano Barbie in Vietnam perché contiene un'immagine offensiva della linea a nove trattini", afferma Vi Kien Thanh direttore generale del Dipartimento del cinema del Vietnam al quotidiano Tuoi Tre.

Non è la prima volta che il Ministero della Cultura vietnamita blocca l'uscita di un film internazionale: anche Il Piccolo Yeti e Unchartered sono stati bannati per la rappresentazione al pubblico della "linea dei nove trattini".

Con il ban che pende su Barbie, il pubblico vietnamita potrebbe perdersi anche un possibile sequel di Barbie, a meno che Warner Bros non sia disposta a eliminare la scena incriminata. Nell'attesa di scoprire il destino del film con Margot Robbie in Vietnam potete dare un'occhiata al tour della casa dei sogni di Barbie.