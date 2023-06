Barbie: il film sulla bambola Mattel merita un PG-13 secondo la MPA

Il film su Barbie con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo e ha appena ricevuto il suo rating da parte della MPA e meritandosi il PG-13 a causa di un linguaggio poco adatto e di alcuni riferimenti sottintesi. Anche Margot Robbie si era detta preoccupata della sessualizzazione di Barbie.

Dopo aver riportato le lamentele di Ryan Gosling a proposito del film Barbie, vi informiamo del fatto che la Motion Pictures Association ha ritenuto non adatto ai bambini sotto i tredici anni la visione del nuovo film di Greta Gerwig a causa di allusioni e linguaggio non idoneo.

Un controsenso non del tutto inatteso quello che sta dietro la decisione di considerare il pubblico di bambini non come quello di riferimento di un film che, seppure racconti le vicende di una bambola, sembrerebbe volerlo fare con un’ironia e con delle suggestioni nei significati non sempre adatti ai più piccoli.



L’attrice, a proposito dei vestiti indossati dalla bambola che interpreta nel film aveva detto: “È sessualizzata. Ma non dovrebbe mai essere sexy. La gente potrebbe riversare i propri pensieri sessuali su di lei… Sì, può indossare una gonna corta, ma perché è divertente e rosa, non perché vuole che le si veda il sedere”.

Il cast di Barbie includerà, oltre alla Robbie e al protagonista di Blade Runner 2049, Will Ferrell, America Ferrera e John Cena.

Il film sulla bambola Mattel che ha conquistato milioni di bambine in tutto il mondo nel corso della sua storia decennale, debutterà in sala il 20 luglio 2023 e in attesa di capire cosa riserverà agli spettatori vi lasciamo al trailer che anticipa la trama di Barbie.