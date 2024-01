Barbie, dopo il film arrivano le bambole dedicate al mondo del cinema!

Barbie è un forte candidato ai premi Oscar, e cavalcando l’onda del film, sta per essere rilasciato un nuovo set di Barbie dedicato al mondo del cinema.

L’account Discussinfilm ha pubblicato un post sul social X con una foto che mostra un nuovo set di bambole Barbie composto da 4 versioni differenti. Questa la caption del post: “Barbie lancia la collezione "Donne nel cinema" con: - Barbie regista - Barbie star del cinema - Barbie dirigente di studio - Barbie direttore della fotografia”. Una chiara citazione al successo cinematografico di Barbie, diretto dalla pluricandidata ai premi Oscar e Golden Globes Greta Gerwig, e con la partecipazione come protagonista e co-protagonista di Margot Robbie e Ryan Gosling.

Proprio a proposito di premi Oscar, è nata di recente una polemica riguardante la possibile nomination della pellicola nella categoria “miglior sceneggiatura non originale”. In molti non sono d’accordo con un’eventuale nomination, tra cui Judd Apatow, poiché Barbie non è basato su un racconto già esistente. Ma considerando che il film nasce su personaggi già esistenti la cui proprietà intellettuale non appartiene ai creatori del film ma a Mattel, la sceneggiatura non si può considerare completamente originale.

Se invece ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Barbie con Margot Robbie.