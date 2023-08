Barbie fatti da parte: l'unica bambola di cui avete bisogno è M3GAN ed è in uscita su Sky

Con Barbie al cinema è tornata la mania delle bambole, ma in attesa dei prossimi aggiornamenti sul sequel di M3GAN vi segnaliamo che il fenomeno horror della scorsa stagione sta per arrivare in prima tv su Sky Cinema e in streaming sulla piattaforma NOW.

Il film, un thriller horror sulle bambole e l'intelligenza artificiale targato Universal Pictures e Blumhouse Productions e prodotto da Jason Blum e James Wan, sarà in prima tv da lunedì 14 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno, e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in 4K.

Per chi non lo sapesse, M3GAN racconta la storia della bambola omonima, un prodigio di intelligenza artificiale e molto realistica che è stata programmata per essere un’affidabile compagnia per i bambini e una sicurezza per i genitori. Progettata da Gemma, brillante sviluppatrice di una compagnia di giocattoli, M3GAN può ascoltare, guardare e imparare oltre che trasformarsi da amica a insegnante, da compagna di gioco a protettrice per i bambini a cui si lega. Quando Gemma improvvisamente deve prendersi cura della nipote di otto anni divenuta orfana, Cady, capisce di essere insicura e impreparata nel ruolo di genitrice e decide di affidare Cady al suo prototipo di M3GAN nella speranza di risolvere il problema: la sua scelta, però, avrà delle conseguenze inimmaginabili.

Nel cast Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez e Jen Van Epps. Il film è stato diretto da Gerard Johnstone da una sceneggiatura di Akela Cooper basata su una storia di Akela Cooper e James Wan. Per altre curiosità sul film, scoprite che differenza c'è tra MEGAN e MEGAN versione rated-r.