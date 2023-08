'Barbie e Fast X hanno molto in comune': John Cena scatena i fan di due franchise

Nonostante il successo planetario di Barbie, non sono poche le critiche negative al film di Greta Gerwig mosse da una parte consistente di utenti della rete. A scatenare il putiferio, questa volta, ci ha pensato John Cena che, dopo aver paragonato il film a Fast X, ha dato il via a una polemica dai tratti decisamente surreali.

Dopo aver discusso dell’accusa fatta a Barbie di diffondere odio verso gli uomini è il momento di nuove polemiche per il film con Margot Robbie e Ryan Gosling con John Cena che ha dato il via a un’orda di troll dopo aver paragonato il campione d’incassi di quest’estate con l’ultimo film della saga di Fast and Furious.

Le parole del wrestler a dire il vero, non hanno alcun intento malevolo e non nascondono alcuna riflessione troppo elaborata a proposito della trama, riferendosi esclusivamente a una questione che riguarda il cast dei due film: “Penso che Barbie e Fast X abbiano un sacco di cose in comune. Il cast di Barbie è fantastico. Il cast di Fast X è fantastico. È stata un’occasione per farmi avanti e dire: ’Sareste disposti ad avermi se potessi fare qualcosa?’”.

Prepariamoci, quindi, ad assistere all’ennesima e probabilmente ingiustificata ondata di commenti a discredito dell’uno o dell’altro film, in quello che, soprattutto per certe pellicole, è uno degli sport preferiti dagli utenti dei social media che già si stanno domandando quale sarà, dopo Barbie, il prossimo film dedicato a un gioco della Mattel.