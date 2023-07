Barbie, i fan impazziti per John Cena versione Sirenetto

Barbie ha debuttato al cinema nei migliori dei modi, portando la bambola Mattel ancora una volta sulla vetta del mondo in un modo inedito fino a questo momento. Tra le tante sorprese del film, una in particolare sta divertendo il pubblico di tutto il mondo: parliamo naturalmente dell’interpretazione di John Cena come Ken Sirenetto.

Mentre Barbie sta facendo registrare numeri incredibili al box office, superando ogni aspettativa, la parte più irriverente di Internet si sta concentrando sul ruolo del wrestler e attore nel film di Greta Gerwig, che, sebbene di piccolissima entità, ha saputo attirare l’attenzione dei fan per la sua particolarità e originalità.

Non è da tutti i giorni, infatti, vedere l’attore della saga di Fast and Furious in un ruolo che, anziché esaltarne la virilità e l’attitudine alla lotta e all’azione, lo proponga come una creatura di tutt’altra dimensione.

I lunghi capelli biondi e la collana di conchiglie saranno ricordati per sempre dai fan e dimostrano l’incredibile intelligenza e ironia tanto dell’opera dedicata alla bambola, quanto dello stesso Cena, pronto a mettersi in discussione con un personaggio che almeno all'apparenza non sembrerebbe proprio nelle sue corde e sempre attento a non fare del suo machismo qualcosa di troppo serio o da prendere come valore assoluto.



Un altro punto in favore tanto dell’attore quanto del film della Gerwig, dunque. Intanto, lasciamo a chi fosse interessato, la nostra recensione di Barbie.