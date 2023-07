Barbie, quello con Evangelion è il crossover di cui non sapevate di avere bisogno

Tutto sul web parla di Barbie. Il blockbuster di Hollywood uscirà tra pochissimo al cinema e la Barbiemania potrebbe proseguire ben oltre la programmazione del film con Margot Robbie. A sostegno di questa tesi anche le molteplici fan art tra cui spunta un particolare crossover con Neon Genesis Evangelion!

Se Barbie e la Nerv potevano sembrare le cose più distanti su questo pianeta, l'artista ThatStephC ha creato un poster crossover tra il film e l'amatissimo anime che unisce alcune immagini del film con Margot Robbie all'iconica estetica di Evangelion!

Se i fan del popolare anime hanno colto al volo la reference alla serie TV animata, lo slogan del poster ci fa pensare a qualcosa che va oltre la semplice fantasia: "Gli umani hanno una fine. Le idee sono per sempre" , frase del secondo trailer di Barbie che ben rappresenta il concetto di immortalità delle idee presente in Barbie, come bambola che si è adattata nel corso degli anni rimanendo fedele alle sue origini.

In Barbie di Greta Gerwig, infatti, il celebre logo Mattel viene esplorato fino in fondo con tutte le imperfezioni e gli interrogativi esistenziali che prendono forma in Barbie e Ken che non è proprio lo stesso viaggio di Evangelion ma un crossover, a livello estetico, sembrerebbe già piuttosto vincente!

Il film sulla bambola Mattel più amata arriverà nelle sale italiane il 20 luglio: scoprire come godervi al meglio Barbie con i consigli di Greta Gerwig!