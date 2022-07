Barbie, Eva Mendes sul marito Ryan Gosling: 'Volevo le mutande di Ken, le indosso ora'

Come ben sappiamo, Ryan Gosling sarà Ken mentre Margot Robbie Barbie nel film live-action di Greta Gerwig, una delle uscite cinematografiche più attese del 2023.

Le riprese di Barbie proseguono spedite a Los Angeles e come abbiamo visto dalle prime foto di Gosling nei panni di Ken, la pellicola saprà sicuramente farci divertire. Ma cosa ne pensa la compagna dell'attore Eva Mendesm del look biondo platino e super abbronzato che ha fatto il giro del mondo? Ecco le sue parole:

"Prima di tutto, ho visto la foto, e la quattordicenne che era in me era tipo "Ahh", ma è una foto divertente e sta cercando di essere divertente, quindi ha funzionato a tutti i livelli. Ma quando l'ho visto, me l'ha mandata dal lavoro e ho detto: 'Posso avere quella biancheria intima per favore? Per favore? Non chiedo mai niente."

Eva Mendes è stata ospite di The Talk dove ha parlato del ruolo di Ryan Gosling in Barbie. Come ha rivelato, è riuscita a ottenere la biancheria intima di Ken, che abbiamo visto nella famosa immagine insieme ad un completo di jeans. L'intimo recita "Ken" sulla cintura, cosa che ricorda molto Calvin Klein.

Per concludere, vi lasciamo con le foto dal set di Barbie di Ryan Gosling e Margot Robbie sui pattini.