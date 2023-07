Barbie, esordio epocale: 2 milioni in Italia e 20 negli USA, meglio di Super Mario!

Margot Robbie puntava al miliardo con Barbie, il nuovo film di Greta Gerwig basato sull'iconica bambola Mattel di cui è anche produttrice oltre che protagonista, ma alla luce dei primi dati di incasso probabilmente riuscirà a superare quel traguardo in scioltezza.

Già si parla infatti di un esordio epocale al box office per Barbie, che in Italia ha già fatto la storia con i suoi 2,1 milioni di euro incassati ieri giovedì 20 luglio, praticamente il doppio dell'1,2 milioni di euro con i quali esordì qualche mese fa Super Mario Bros: solo con le proiezioni del primo giorno, il film Warner Bros ha già segnato in Italia il miglior debutto per un film nel 2023, il secondo miglior esordio negli ultimi tre anni (dietro solo ai 2,9 milioni di Spider-Man: No Way Home) e il secondo miglior dato nel mese di luglio dal 2010!

Gli esercenti nostrani, rimasti orfani di un altro film attesissimo come Oppenheimer che invece uscirà in Italia ad agosto prossimo, già si sfregano le mani, esattamente come quelli americani: ufficialmente in Nord-America il film con Margot Robbie e Ryan Gosling uscirà oggi 21 luglio, ma nelle scorse ore Barbie ha incassato già 20 milioni di dollari dalle anteprime del giovedì, un numero che non solo supera quello dei 16,5 milioni di Guardiani della Galassia 3 per diventare il miglior primo giovedì del 2023.

Nel frattempo, Oppenheimer porta a casa 9 milioni nelle anteprime di giovedì in Nord-America, che per un biopic di tre ore per la maggior parte in bianco e nero non sono certo pochi. Ma staremo a vedere come questi numeri si evolveranno nel corso del week-end, restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.