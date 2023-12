Barbie, l'esilarante reazione di Dua Lipa alla reunion con John Cena in Argylle

Tra i cameo più divertenti di Barbie di Greta Gerwig c'è sicuramente quello di Dua Lipa e John Cena nei panni di due Barbie sirene. Una coppia insolita che si è ritrovata di recente nell'ultimo film di Matthew Vaughn, Argylle. Intervistata da Vanity Fair, Dua Lipa ha parlato dell'esperienza come attrice e della reunion con Cena.

"Sembra che non possa fare nulla senza di lui! È davvero il mio attore di sostegno emotivo. È stato favoloso ed è incredibile, lo adoro assolutamente. Lavorare con John è fantastico, è una persona fantastica e così adorabile" ha dichiarato entusiasta la popstar. Se ve la siete persa recuperate la nostra recensione di Barbie di Greta Gerwig.



Dua Lipa è grata di aver avuto la possibilità di partecipare ad un successo così incredibile come Barbie:"Il fatto è che Greta [Gerwig] ha davvero sfidato tutte le previsioni. Nessuno sapeva cosa aspettarsi dal film di Barbie e il fatto che sia riuscita a toccare così tante corde, dall'essere così divertente e felice a colpire davvero le corde del cuore e toccare qualcosa di davvero emozionale. Specialmente come donna, ti porta ad osservare il tuo ruolo e cosa ci si aspetta da te".

Dua Lipa e John Cena hanno recitato entrambi nell'ultimo film di Matthew Vaughn, Argylle, al fianco di Bryce Dallas Howard nei panni di Elly Conway, protagonista e autrice del libro su cui è basato il film.

Su Everyeye potete trovare le prime immagini del film con il trailer di Argylle.