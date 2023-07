Barbie, una nuova esclusiva clip rivela il vero lavoro di Ken

Per Greta Gerwig non ci sono mai stati dubbi: Ryan Gosling è perfetto per interpretare Ken e lo farà a partire dal 21 luglio nei cinema di tutto il mondo. Nell'attesa che Barbie arrivi in sala è stata divulgata una clip esclusiva che ci svela qual è il vero lavoro di Ken.

Dalle immagini del trailer di Barbie, infatti, si può ipotizzare che il fidanzato di Barbie possa lavorare come bagnino o passare le giornate in spiaggia a fare surf, ma la clip pubblicata su Twitter, invece rivela ben altro!

Il video mostra Ken in uno studio medico tutto rosa mentre viene curato dalla dottoressa Barbie interpretata da Hari Nef. Sia Barbie di Margot che la Barbie di Alexandra Shipp si complimentano con lui per essere stato così coraggioso nel suo lavoro in spiaggia. Ma di occupa Ken in spiaggia? Come afferma proprio Ryan Gosling "my job is just beach", ma prima di approfondire la questione Ken è già pronto a prendere impegni con Barbie.

Barbie di Greta Gerwig porta sul grande schermo qualcosa che va oltre la bambola Mattel più amata di sempre, un film per chi ama e per chi odia Barbie su una sceneggiatura di Noah Baumbach confermandosi tra i titoli più attesi del 2023.