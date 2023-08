Barbie entrerà nella top10 dei maggior incassi all-time al box office italiano

Il box office italiano è attualmente dominato da Oppenheimer, arrivato finalmente nelle sale del Bel Paese distribuito da Universal Pictures Italia, ma Barbie a quanto pare non ha alcuna intenzione di rallentare, anzi.

Se al secondo posto dietro l'imbattibile Oppenheimer in questi giorni troviamo La casa dei fantasmi, che i due giorni ha accumulato un totale di 376mila euro, il film interpretato e prodotto da Margot Robbie è ancora terzo in classifica e grazie ai 117mila euro incassati giovedì 24 agosto (un -46% rispetto a una settimana fa) Barbie è arrivato ad un totale di 29,7 milioni di euro.

Ciò vuol dire che con molta probabilità Barbie supererà il traguardo dei 30 milioni già oggi venerdì 25 agosto, con sabato e domenica che spingeranno il film a ridosso delle ultime posizioni della top 10 dei maggiori incassi della storia del box office italiano. La classifica all-time del nostro mercato è attualmente composta come segue:

Avatar - 68 milioni Quo vado? - 65 milioni Sole a catinelle- 51,9 milioni Titanic - 51,8 milioni Tolo Tolo- 46 milioni Avatar - La via dell'acqua - 44 milioni Che bella giornata - 43 milioni Il re leone (2019) - 37 milioni La vita è bella - 31 milioni Alice in Wonderland - 30,3 milioni

Al momento della stesura di questo articolo Barbie è alla posizione numero 13 della classifica all-time italiana dietro ad Avengers: Endgame (30,2 milioni) e Benvenuti al Sud (29,8 milioni), ma come detto potrebbe superare entrambi in un colpo solo e possibilmente anche Alice in Wonderland tra sabato e domenica, andando ad occupare la posizione numero 10. Ci riuscirà? Staremo a vedere.

Nel frattempo, Barbie ha superato Super Mario Bros al box office domestico diventando il miglior incasso del 2023 in Nord-America, e nei prossimi giorni supererà il film animato di Nintendo anche su scala globale diventando il miglior incasso dell'anno anche a livello internazionale.