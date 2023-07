Barbie, Emma Mackey sexy come non l'avete mai vista nelle nuove foto: trasparenza da urlo!

La bellezza di Emma Mackey non è mai stata in discussione, così come il suo talento: la star di Sex Education è stata sin da subito apprezzata anche sotto quest'aspetto, e lunga la dice, da questo punto di vista, il paragone con quella Margot Robbie poi diventata sua co-star in Barbie. Mai, però, la nostra si era esposta in questo modo.

Mentre continuava a infrangere record su record con Barbie al box-office, dunque, la star di Assassinio sul Nilo si è infatti concessa un servizio fotografico per Flaunt Magazine nel quale la vediamo ritratta in una veste sexy a dir poco inedita, se è vero com'è vero che finora Mackey non aveva mai puntato eccessivamente su quest'aspetto.

Le trasparenze degli abiti indossati per lo scatto di cui sopra lasciano ben poco spazio all'immaginazione di chi guarda, come i commenti sui social non hanno mancato di far notare a partire dagli istanti immediatamente successivi alla pubblicazione della foto: "La mia Barbie preferita" scrive qualcuno, mentre altri chiamano in causa Otis e Maeve di Sex Education e il già citato paragone con Margot Robbie ("Mi è piaciuta un sacco in The Suicide Squad").

Insomma, Emma Mackey sembra pronta a prendersi il mondo del cinema e le sue carte sembrano decisamente in regola, sia per quanto concerne il talento che per quanto riguarda la capacità di bucare lo schermo! Mettendo per un attimo da parte la nostra Emma, intanto, scopriamo insieme se Barbie ha delle scene post-credit.