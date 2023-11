Barbie, c'è una battuta improvvisata da Ryan Gosling per cui Margot Robbie ancora ride

Margot Robbie e Ryan Gosling hanno recitato insieme nel film che ha caratterizzato in qualche modo l'annata cinematografica 2023, Barbie, diretto da Greta Gerwig. In una recente intervista, Robbie ha dichiarato che il collega sul set ha improvvisato una battuta in particolare che ancora oggi la fa molto ridere.

"È complicato, perché guardarlo sullo schermo è una cosa ma essere lì per la scena era una cosa diversa" ha dichiarato a Entertainment Tonight.



L'attrice e produttrice si è poi riferita alla battuta improvvisata da Gosling:"Era una battuta che Ryan ha improvvisato quel giorno. Quando grida 'sublime'. Non ero preparata per questo, non era nella sceneggiatura e mi fa ridere ancora oggi".

Quando Ken pensa che Barbie accetterebbe la sua offerta di diventare 'la sua fidanzata occasionale a lungo termine, a lunga distanza e con poco impegno'.



Al momento non c'è in cantiere un sequel di Barbie, nonostante l'incredibile successo di pubblico e l'ottimo riscontro della critica. Robbie ha sottolineato come oggi si possa ancora fare successo al cinema con un film che non sia un remake o un sequel:"Non dev'essere un sequel, un prequel o un remake. Può totalmente essere originale. Può ancora essere grande, dato il grande budget per farlo. E solo perché c'è una protagonista femminile non significa che non raggiungerà tutti gli obiettivi. Penso che sia un'idea sbagliata che molte persone hanno ancora".



