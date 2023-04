Barbie, due Ken vengono quasi alle mani nel nuovo teaser trailer!

Il gran giorno si sta avvicinando: dopo tante chiacchiere e supposizioni (e notizie di casting, soprattutto), mancano ormai pochi mesi all'arrivo sul grande schermo di Barbie, il film di Greta Gerwig che rappresenta senz'altro uno dei grandi eventi cinematografici di quest'anno. A ricordarcelo arriva quindi un nuovo teaser trailer.

Dopo il folle omaggio a 2001: Odissea nello Spazio rilasciato nei mesi scorsi, stavolta si cambia registro: il nuovo teaser del film con Margot Robbie e Ryan Gosling è un'esplosione di rosa e colori fluo, esattamente quel che ci aspettiamo da un lungometraggio incentrato sulla storica bambola Mattel (e non manca un omaggio all'amatissima Barbie Girl degli Aqua).

Anche stavolta, comunque, il mistero sulla trama s'infittisce: il teaser non ci svela alcun dettaglio al riguardo, interazioni con gli umani comprese. Ciò che viene confermato, però, è che ci troveremo davanti una moltitudine di Barbie (tra cui la Barbie sirena interpretata da Dua Lipa, come svelatoci dai character poster) e di Ken (questi ultimi, però, non sembrano andare particolarmente d'accordo).

Mentre il Ken di Ryan Gosling tenta disperatamente di farsi invitare dalla sua ragazza a passare la notte insieme (gli toccherà spiegarle il perché, prima o poi), noi non possiamo far altro, dunque, che star qui a esaminare ogni dettaglio nell'attesa di capirne qualcosa prima dell'arrivo in sala il prossimo luglio. E voi, che idea vi siete fatti? Fatecelo sapere nei commenti!