Barbie, a Dubai spunta una Barbie gigante: i fan ne sono terrorizzati

ll successo di Barbie di Margot Robbie è dovuto anche alla vasta campagna promozionale messa in atto da Warner Bros. in tutto il mondo. Tra moda e turismo, e importanti legami commerciali instaurati con realtà come Crocs e Airbnb, Barbie ha conquistato il pianeta. Tuttavia, una trovata di marketing è stata ritenuta 'terrificante'.

Mentre il box-office senza freni di Barbie prosegue, proprio dinnanzi al monumentale Burj Khalifa di Dubai un gigantesco modello virtuale in 3D della bambola che indossa i suoi iconici occhiali da sole con montatura bianca e il costume da bagno a righe bianche e nere incombe dall'alto sui passanti.



Inoltre, ad intervalli regolari di qualche minuto, la bambola di Barbie compie un passo in avanti fuori dalla confezione nella quale è inserita per prendere la sua famosa posa con la mano sul fianco. Emblematico il commento di un utente su Twitter alla vista del video di Dubai:"Se lo vedessi nella vita reale penso che andrei in arresto cardiaco".



In un secondo commento si legge:"Questo mi spaventerebbe a morte se lo vedessi senza sapere cosa sta per succedere" oppure "Non abbiamo imparato nulla dai cartelloni pubblicitari stranamente realistici e dalla bambola di Squid Game".



Voi cosa ne pensate? Trovate il video in calce alla news. Potete recuperare sul nostro sito la recensione di Barbie di Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Nel cast anche Will Ferrell, America Ferrera, Michael Cera, Emma Mackey e Ncuti Gatwa.