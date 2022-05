Barbie, anche Dua Lipa nel film con Margot Robbie? Nel film più versioni della bambola

La prima immagine di Barbie con Margot Robbie ha permesso ai fan di dare un'occhiata ravvicinata al mondo colorato che Warner Bros. ha preparato per il live-action sulla bambola più famosa del mondo, ma a quanto pare c'è ancora tantissimo da scoprire riguardo a questo progetto.

Nello specifico, secondo uno scoop di The Irish Sun, anche la cantante Dua Lipa e la quattro volte candidata all'Oscar Saoirse Ronan saranno nel film di Greta Gerwig. E se la presenza della seconda star non dovrebbe sorprendere affatto, considerati i suoi ruoli da protagonista nei precedenti film della regista, Lady Bird e Piccole donne, fa scalpore invece come la notizia del Sun coincida incredibilmente con un nuovo rumor appena emerso dal Festival di Cannes, dal quale Kyle Buchanan del New York Times ha rivelato che, secondo le sue fonti, Barbie presenterà molteplici incarnazioni sia di Ken che di Barbie.

Unendo i puntini, dunque, è possibile che Dua Lipa e Saoirse Ronan siano state ingaggiate per interpretare altre versioni della bambola, in una sorta di Barbie nel multiverso della follia. Naturalmente al momento non c'è nulla di confermato in via ufficiale, ma chissà che un prossimo trailer non possa svelare più nel dettaglio il curiosissimo nuovo film di Greta Gerwig, scritto dal marito Noah Baumbach.

Ricordiamo che Barbie è previsto per il 21 luglio, e uscirà in competizione con Oppenheimer di Christopher Nolan.