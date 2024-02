In Barbie doveva esserci anche Ben Affleck! Perché l'ex-Batman non è nel film?

Ormai Barbie è già un film cult, chiunque lo conosce anche senza magari averlo visto. Il suo successo è stato commemorato anche da diverse candidature agli Oscar. Indubbiamente tutto ciò è accaduto grazie soprattutto al cast di attori che ha preso parte al progetto, tra cui Margot Robbie e Ryan Reynolds.

Ma forse non sapevate che inizialmente i piani includevano anche la presenza di un altro famoso volto della Hollywood più recente.

Noi siamo venuti a saperlo proprio grazie ad una recente intervista fatta a Michael Cera. Durante questa sessione di domande e risposte infatti, l'attore ha rivelato che inizialmente la scena di lotta visibile in Barbie, non avrebbe dovuto includere lui. Bensì al suo posto sarebbe dovuto esserci niente meno che Ben Affleck.

"Non avrei dovuto nemmeno combattere nel film. Mi è permesso dire come sarebbe dovuta andare? Doveva esserci Ben Affleck al mio posto, posso dirlo, giusto?".

Sfortunatamente però, sembra che il noto attore non abbia poi potuto partecipare alla pellicola, proprio perché nel periodo delle riprese era impegnato nella regia di un suo lungometraggio. Ma i dubbi restano: chi avrebbe interpretato? Abbiamo perso l'occasione di vedere l'ex Bruce Wayne nei panni di uno dei Ken? Sfortunatamente non ci sono al momento dettagli in merito alla questione.

