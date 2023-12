Barbie domina anche i Critics Choice Awards: 18 nomination per il film con Margot Robbie

Con Barbie arriva la prima candidatura come miglior regista, ma il film di Greta Gerwig sbanca anche ai Critics Choice Award: con 18 nomination, infatti, supera ampiamente le 13 di Oppenheimer e Povere creature.

"Siamo entusiasti di celebrare i progetti straordinari, le performance e le persone che hanno reso possibile tutto ciò alla 29esima edizione dei Critics Choice Awards" ha dichiarato Joey Berlin, CEO del CCA. "Quest'anno abbiamo osservato un numero incredibile di successi e di storie bellissime, che hanno reso questi film a dir poco eccezionali".

In particolare, le candidature per Barbie sono state le seguenti: miglior film, attrice (Margot Robbie), attore non protagonista (Ryan Gosling), attrice non protagonista (America Ferrera), giovane attore/attrice (Ariana Greenblatt), regista (Greta Gerwig), sceneggiatura originale (Greta Gerwig e Noah Baumbach), fotografia (Rodrigo Prieto), design di produzione (Sarah Greenwood, Katie Spencer), montaggio (Nick Houy), design di costumi (Jacqueline Durran), commedia, canzone (Dance the Night", "I'm Just Ken", "What Was I Made For") e, per concludere, best score (Mark Ronson, Andrew Wyatt).

Il film ha ottenuto ottime recensioni da parte della critica – basti pensare all'88% su Rotten Tomatoes – e un incasso complessivo di 1 miliardo e 441 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il quattordicesimo che ha guadagnato di più nella storia; inoltre, è la pellicola diretta da una donna ad aver incassato di più nel primo giorno di programmazione.

Al momento ha già conseguito due National Board of Review Awards come migliori dieci film dell'anno e miglior fotografia (Rodrigo Prieto), ma non dubitiamo che seguiranno innumerevoli riconoscimenti. Come se non bastasse, Margot Robbie ha vinto il Barbenheimer su IMDb!