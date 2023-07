Barbie, davvero non c'è CGI in quella scena? La risposta vi sorprenderà

Fin dall'annuncio dell'uscita di un film su Barbie, molti hanno sperato che la pellicola potesse restituire quel senso di patinato che ha sempre fatto parte del personaggio. Per realizzare alcune transizioni del film non è stata utilizzata la CGI ma trucchi della Hollywood classica.

Insomma, fin dall'inizio Margot Robbie aveva parlato di Barbie come un film ispirata ai film degli anni '40 e '50, dando anche qualche anticipazione riguardo a come sarebbero state utilizzate delle tecniche introdotte per la prima volta in quel tipo di pellicole. La conferma è arrivata quando, al cinema, il pubblico ha avuto modo di assistere alle transizioni del viaggio di Barbie e Ken da Barbie Land al mondo reale. Fin dal primo istante si nota quanto gli effetti speciali siano volutamente artigianali ignorando l'utilizzo della CGI.

Il percorso, che viene fatto anche al contrario, per più di una volta si ripete nello stesso modo utilizzando delle tecniche scenografiche che venivano già usate all'inizio del secolo scorso nei film musicali. Le transizioni, infatti, sono state fatte a mano sul set utilizzando dei trucchi che vengono adoperati ad Hollywood fin dalla notte dei tempi e che danno al film quel senso di vintage che fa parte del personaggio di Barbie.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Barbie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!