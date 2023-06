Barbie, la costumista svela i dettagli - chiave dei vestiti di Margot Robbie

Che Barbie ami la moda non è certo un segreto, ma nel nuovo film dedicato alla bambola Mattel più famosa al mondo, gli abiti si avvolgono di un significato diverso. A rivelarlo è la costumista di Barbie, Jacqueline Durran.

Se la moda di Barbie, di certo, può aver sempre indicato un lato più frivolo (come è giusto che sia per un giocattolo), nella pellicola in uscita il prossimo luglio si lavorerà su un aspetto diverso: la scoperta di sé. Barbie, interpretata da Margot Robbie, si rende conto che la sua vita non è perfetta, e che proprio l'esistenza può avere dei risvolti un po' difficili da digerire per delle bambole: il trailer di Barbie ci svela che il film parlerà proprio della morte!

Naturalmente l'ampia scelta di vestiti per Margot Robbie, a discapito delle poche opzioni di costumi per Ryan Gosling, è molto pop e modaiola, ma pian piano che Barbie si avvicina al fulcro della sua vera "io" qualcosa cambia anche negli abiti: "Un aspetto del film è la scoperta di sé - ha detto Jacqueline Durran a British Vogue - in verità di tutte le Barbie, ma in particolare la Barbie di Margot. Tutte le Barbie hanno un viaggio da fare, e siamo stati in grado di scegliere vestiti da Barbie che fossero appropriati per quelle scene, che dessero qualche riferimento al viaggio interiore che Margot stava compiendo", ha detto Durran.

Ma non solo, perché la costumista ha rivelato come questa particolare scelta dei costumi abbia avuto delle ripercussioni sulla sua concezione del personaggio, in quanto ha compreso quanto fosse rivoluzionaria Barbie rispetto alle altre bambole: Barbie può essere tutto ciò che vuole, mentre prima che la prima Barbie arrivasse sugli scaffali dei negozi di giocattoli, le bambole accudivano solo altre bambole con le fattezze di un bambino, alludendo alla maternità.

Dalla moda al significato più nascosto, Barbie sarà un film che andrà oltre vestiti e case delle bambole.