Barbie, il costume di Margot Robbie da Odissea nello Spazio spopola sui social

La Barbie-mania ha riempito i negozi di abiti rosa, magliette con l'iconico logo di Barbie e collezioni dedicate all'iconica bambola Mattel. Ma il mondo della moda ha risentito dell'influenza della Barbie di Margot Robbie anche grazie ai suoi incredibili costumi che prendono spunto dagli abiti di Barbie del passato.

Uno tra questi, in particolare, ha cavalcato la cresta dell'onda diventando in pochissimo tempo virale sui social: non è il costume rosa da cowgirl indossato da Margot Robbie nel mondo reale, bensì l'iconico costume da bagno della prima Barbie al mondo che spicca nel teaser omaggio a Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick. Il costume, a righe bianche e nere dal gusto retrò, è l'abito caratteristico della prima bambola sviluppata da Mattel: a completare l'outfit occhiali bianchi e orecchini a cerchio.

A consacrare il costume da bagno vintage di Barbie come tra i più virali nel web è stato lo studio di di Boohoo. Nel settore dei costumi da bagno, infatti, l'influenza del film di Greta Gerwig si vede eccome: le ricerche sui bikini rosa sono aumentati del 55%, mentre il costume da bagno a righe bianco e nero è schizzato in cinema alle ricerche, registrando un aumento del 118%. Ma lo abbiamo capito nell'ultimo mese che Barbie è un film da numeri sempre più alti: Barbie è tra i sei film ad aver superato il miliardo dopo il Covid. Adesso non ci resta che attendere Halloween per vedere sempre più costumi di Barbie: così si realizza persino il sogno di Ryan Gosling che non vedeva l'ora di interpretare un personaggio di cui la gente potesse travestirsi a Halloween.