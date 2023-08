Barbie, quanto sono costate le parrucche di Margot Robbie? La cifra è fuori di testa

Una vera Barbie cambia look almeno tre volte in un giorno, tra completi alla moda, accessori abbinati e... parrucche! Uno dei benefit di essere Barbie è proprio quello di cambiare pettinatura ogni volta che vuole e lo sa bene Margot Robbie che ha indossato molto parrucche, con tagli e lunghezze diverse, per interpretare Barbie sul grande schermo.

Proprio per questi cambi continui di look il budget previsto per guardaroba, make up artist e parrucchieri è arrivato fino a sfiorare i 7 milioni di dollari, una cifra che risente anche di un'esorbitante spesa. A gravare sul budget sono state proprio le parrucche da Barbie di Margot Robbie dal costo medio di 30mila dollari fino ad arrivare a 50mila, insomma per niente economiche! Le parrucche si abbinava perfettamente ai 18 cambi di abito della protagonista e la coordinazione anche con le parrucche ha contribuito a rendere l'interpretazione di Margot Robbie perfetta!

Non potevamo aspettarci nient'altro da un film sull'iconica bambola Mattel che da sempre si contraddistingue proprio per i suoi outfit alla moda e curati anche nei minimi dettagli. Ma Barbie di Greta Gerwig ha fatto di più: oltre ad aver fatto impennare le vendite delle Birkenstock che compaiono proprio nel film con Margot Robbie ( anche se poco da "bambola") ha creato una vera e proprio tendenza "rosa" nell'estate 2023.

Nell'attesa di scoprire se Mattel ha intenzione di espandere l'universo di Barbie come DC e Marvel, potete correre al cinema a vedere Barbie!