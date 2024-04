Barbie: cosa ha detto Shakira contro il film di Margot Robbie e perché è nata una polemica

Le polemiche su Barbie, il film di Greta Gerwig prodotto e interpretato da Margot Robbie, sono tornate ad animare il web in queste ore, grazie (o a causa) di alcune dichiarazioni rilasciate dalla famosa popstar Shakira.

Ma cosa ha detto Shakira contro Barbie e perché dalle sue parole è nato un vero e proprio caso? Ecco la dichiarazione della vincitrice del Grammy pubblicata dalla rivista Allure:

"I miei figli hanno assolutamente odiato il film di Barbie. Hanno ritenuto che fosse un film, diciamo così, 'castrante'. E io sono d’accordo, in una certa misura. Come madre, che sta tirando su due ragazzi, voglio che anche loro si sentano potenti in questo mondo, ovviamente nel rispetto delle donne. Mi piace quando la cultura pop tenta di dare potere alle donne, ma senza privare gli uomini della loro possibilità di essere uomini, di proteggere e di provvedere alla famiglia. Sostengo la causa femminista che vuole dare a noi donne tutti gli strumenti e la fiducia necessaria per permetterci di fare tutto nella vita senza perdere la nostra essenza, senza perdere la nostra femminilità, ma allo stesso tempo penso che gli uomini abbiano uno scopo nella società e che le donne ne abbiano un altro. Ci completiamo a vicenda e questa connessione non dovrebbe andare perduta”.

Insomma, una posizione a dir poco controcorrente, quella di Shakira, che ha diviso i suoi fan e ovviamente i fan del film. Per altri contenuti leggete la divertente reazione di Werner Herzog a Barbie.

