Barbie, cosa ne pensano le donne? Su Reddit le spettatrici a ruota libera

Barbie, fin dal primo momento, ha avuto un incredibile impatto sulle donne. Il modo in cui, secondo molte, è riuscito a raccontare il dualismo e le angosce del genere femminile hanno reso immediatamente la pellicola una vera e propria bandiera. Su Reddit molte spettatrici hanno detto la loro.

Oltre a qualche piccola pecca riguardo il modo in cui viene rappresentato il "viaggio" intimo di Barbie, il film è stato principalmente lodato e apprezzato anche dalle persone comuni che sono andati a vederlo in sala. Il fenomeno Barbie e l'eccellente campagna di comunicazione portata avanti ha aiutato a spingere sempre più persone al cinema. Il vero megafono per il pubblico rimane però il web dove ognuno ha la possibilità di esprimere liberamente la propria opinione.

Mentre Barbie continua a collezionare in Italia record al box office, su Reddit sono arrivate le prime "oneste" recensioni del pubblico. "Mi è piaciuto Barbie. Capisco che volessero sottolineare il patriarcato e i sentimenti rivolti alle donne, ma mi sono relazionata con Barbie nel momento in cui lei non comprendeva il suo scopo. Sto attraversando la mia piccola crisi in questo momento quando si tratta del significato e dello scopo della mia vita. Mi è piaciuto molto quell'aspetto" ha raccontato una utente, svelando quanto ci siano degli elementi profondamente umani e personali nel film. "Ad essere onesti, il film in sé non mi ha fatto saltare dalla poltrona, ma l'esperienza comune intorno si. È stata proprio una espressione così gioiosa della femminilità. È stato bello avere una risposta così positiva che ha soffocato gli aspetti negativi. Tante esperienze femminili comuni sono state schiacciate, ma questa era troppo grande per essere fermata" ha spiegato un'altra donna, ponendo l'accento sull'importanza di Barbie come "fenomeno culturale necessario".

