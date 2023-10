Barbie, cosa ne pensa Mattel della scena in cui Barbie prende in giro l'azienda?

Barbie uscirà presto in home video, e il CEO della Mattel ha commentato una particolare scena del film in cui il board dell’azienda viene preso in giro.

Barbie è un film che invita alla riflessione ma allo stesso tempo è estremamente ironico e pieno di momenti divertenti. All’interno della pellicola è presente anche il board della Mattel con una rappresentazione sarcastica. Ynon Kreiz, il vero amministratore delegato dell’azienda, ha parlato a Semafor’s On The Record della scena e del suo approccio nei confronti del film:

“Bisogna abbracciare l'autoironia. Non si trattava solo di criticare Mattel, ma faceva parte di questa grande narrazione e interpretazione dell'universo di Barbie. Siamo stati parte integrante dell'intero processo, ma abbiamo dato a Greta piena libertà creativa perché se la merita. Ci siamo fidati del fatto che l'avrebbe trasformato in qualcosa che avrebbe fatto riflettere il pubblico. Non abbiamo fatto questo film per vendere più giocattoli. Si trattava di creare contenuti di qualità che la gente volesse guardare. Se le persone guardano i nostri contenuti e si legano ad essi, accadranno cose buone.”

Il CEO ha anche parlato delle collaborazioni future riguardanti i prossimi film basati sui prodotti Mattel:

“Stiamo collaborando con le persone migliori che ci sono là fuori e che sono in grado di gestire la situazione. Una cosa è dire: "Faremo il prossimo film di Hot Wheels". Un'altra cosa è dire: "J.J. Abrams farà il prossimo film di Hot Wheels".”

Barbie è stato un incredibile successo, e chissà che la situazione non si ripeta con i prossimi progetti del “Mattel Cinematic Universe”.