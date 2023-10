Barbie, cosa pensa John Carpenter del film con Margot Robbie?

Se lavori nel mondo del cinema e hai guardato film negli ultimi mesi, se non hai una opinione su Barbie non sei nessuno. La conferma arriva da grandissimi registi che si sono avvicendati tra loro per dare una propria idea sul fenomeno Barbie. L'ultimo di questa notevole schiera è stato John Carpenter.

Mentre alcuni spingono sul fatto che Barbie debba vincere un Oscar, altri sono un pò più cauti. Tra questi c'è anche il maestro dell'horror che sembra avere una opinione un pò in controtendenza rispetto a quello che pensa il resto del mondo. Carpenter, infatti, ha ammesso di non aver capito il film a causa di un elemento generazione che lo ha allontanato inevitabilmente dal progetto. Nonostante lo abbia visto, la sua visione è stata un pò più distaccata non capendo molti riferimenti e soprattutto, non riuscendo ad individuare bene il concetto di patriarcato trasmesso dal film.

"Ho guardato Barbie. Non posso credere di averlo visto” ha detto Carpenter. “Semplicemente non è la mia generazione. Non avevo niente a che fare con le bambole. Non sapevo chi fosse Allan. Voglio dire, posso riassumerlo. Dice: 'Non ho la vagina', e alla fine: 'Vado dal ginecologo!'" ha continuato. "Questo è il film per me. Voglio dire, si parla di patriarcato, ma mi sono persa tutta questa faccenda. E' una questione più grande di me. Ma penso che Margot Robbie sia favolosa" ha concluso il regista.

