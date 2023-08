Barbie ha fatto una cosa al box office riuscita solo 10 volte nella storia del cinema

Mentre Oppenheimer conquista il box office italiano, il 'rivale' Barbie nelle prossime ore diventerà il film di maggior successo del 2023 superando Super Mario Bros, ma Margot Robbie e compagnia possono festeggiare un record ancor più impressionante.

Dovete sapere, infatti, che Barbie ha compiuto un'impresa riuscita a soli altri 10 film nella storia del cinema: sebbene il film di Greta Gerwig sia stato superato dall'esordio di Blue Beetle, perdendo per la prima volta il primo posto in classifica nel suo quinto week-end di programmazione, è comunque riuscito ad incassare oltre 20 milioni di dollari, un traguardo che dopo un mese in cartellone è stato raggiunto soltanto da Titanic, Il sesto senso, Avatar, The Avengers, Star Wars: Il risveglio della forza, Black Panther, Spider-Man: No Way Home, Top Gun Maverick e Avatar: La via dell'acqua.

Questi la classifica (in ordine cronologico) degli incassi dei migliori incassi record nel quinto week-end di programmazione, vale a dire oltre un mese dopo l'uscita originale:

Titanic (1997) - 30 milioni di dollari Il sesto senso (1999) - 29,2 milioni di dollari Avatar (2009) - 42,7 milioni di dollari The Avengers (2012) 20,4 milioni di dollari Star Wars: Il risveglio della Forza (2015) - 26,3 milioni di dollari Black Panther (2018) - 26,6 milioni di dollari Spider-Man: No Way Home (2021) - 20 milioni di dollari Top Gun: Maverick (2022) - 29,6 milioni di dollari Avatar: La via dell'acqua (2022) - 32,8 milioni di dollari Barbie (2023) - 21 milioni di dollari

