Barbie, ecco i consigli di Margot Robbie per trovare Ken nella vita reale!

Barbie arriverà tra pochissimo nelle sale con la sua versione in carne e ossa interpretata da Margot Robbie. Al suo fianco, invece, ci sarà Ken, interpretato da Ryan Gosling. Per Mattel, Ken è il naturale fidanzato di Barbie: ma come si trova un uomo (non di plastica) con queste caratteristiche?

Barb.. anzi Margot Robbie sembrerebbe avere tutte le risposte: dopo l'accordo segreto tra Robbie e Gosling per fargli accettare il ruolo di Ken, durante la premiere londinese di Barbie, la protagonista ha raccontato come trovare un perfetto Ken nel mondo reale, e dunque un fidanzato affettuoso e devoto: "Voglio dire, dovrebbe essere Ken a trovarti. È una specie di chiave: Ken è lì a sostenerti. Sii completamente te stessa e Ken ti troverà", ha detto Margot Robbie ad Amelia Dimoldenberg.

Per tutte le Barbie all'ascolto, dunque, il suggerimento è semplice: attendi che sia il tuo Ken a trovarti. Che vanti la Kenenergy di Ryan Gosling ispirata dalla sua famiglia, o le vibes di Sim Liu, arriverà (chissà quando!)

Barbie di Greta Gerwig racconta il viaggio dell'iconica bambola Mattel nel mondo reale dopo aver appreso che la sua perfezione sta lentamente sparendo: sarà tempo di lasciare Barbieland alla ricerca di se stessa. Nel nuovo film con Margot Robbie saranno presenti tante Barbie e tanti Ken, ma la grande assente sarà Barbie versione della cultura pop.

Distribuita da Warner Bros, Barbie arriverà al cinema il 20 luglio 2023.