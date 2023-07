Barbie è connesso a... The LEGO Movie? La nuova, assurda teoria dei fan

Barbie e The LEGO Movie sono collegati? È questa l'ultima folle teoria dei fan che in queste ore sul web stanno discutendo di questa possibile connessione che legherebbe i due universi, quello ormai parecchio conosciuto di LEGO al cinema e quello più recente di Mattel con Barbie di Greta Gerwig da pochi giorni nelle sale.

La teoria riguarda il personaggio interpretato da Will Ferrell in Barbie, il CEO di Mattel e afferma che la sua passione per i giocattoli nasce da una sequenza di The LEGO Movie in cui veniva costruita un'intera città LEGO nel seminterrato. Secondo la teoria, il CEO potrebbe essere 'l'uomo del piano di sopra', doppiato fra l'altro proprio da Ferrell.



Inoltre, secondo questa teoria, la natura infantile e l'immaturità dell'amministratore delegato in Barbie potrebbe derivare dal suo passato, quando fu cresciuto come elfo di Natale proprio come il personaggio di Ferrell in Elf, uscito nel 2003.

Il personaggio sarebbe stato in grado successivamente di costruire un edificio LEGO in una sola notte, e da questo dettaglio avrebbe poi costruito la città LEGO nel seminterrato. Ovviamente si tratta soltanto di una teoria, che in effetti sembra costruita anche su motivazioni piuttosto solide, nonostante si tratti essenzialmente di due aziende diverse.

La teoria inoltre non tiene conto di un particolare: la fine di Elf informa lo spettatore che il primo figlio del protagonista è femmina mentre in The LEGO Movie 2 si scopre che il primogenito dell'uomo del piano di sopra è maschio. In ogni caso la teoria è molto suggestiva e ha trovato parecchi estimatori sui social.

Prima di vedere al cinema il film di Greta Gerwig leggete la nostra recensione di Barbie, distribuito nelle sale proprio durante l'ultimo weekend.