Barbie, confermato il film spin-off su Ken con Ryan Gosling?

Barbie potrebbe anche non avere un sequel, ma il tanto chiacchierato film spin-off dedicato al Ken di Ryan Gosling sembrerebbe essere più di un'indiscrezione.

In queste ore, infatti, la regista Greta Gerwig è stata intervistata dalla CBS e durante la chiacchierata le è stato chiesto della possibilità di uno spin-off dedicato a Ken, il co-protagonista maschile di Barbie con il volto di Ryan Gosling nel film prodotto e interpretato da Margot Robbie. La regista non ha fornito una risposta diretta e ha sostanzialmente optato per un approccio da “no comment”, ma leggendo tra le righe le sue parole sembrerebbero aver soltanto alimentato i già forti rumor scendo cui un film di Ken sarebbe in fase di sviluppo in casa Warner Bros.

"Vedete, su questo argomento la verità è che...beh, immagino che dovremo aspettare e vedere che succede", ha dichiarato Greta Gerwig dopo essere stata incalzata dal giornalista. Secondo le ultime novità dal dietro le quinte, al momento non c'è nessun regista coinvolto nel film spin-off di Ken, che però stando a molte e diverse indiscrezioni si farà davvero: che un annuncio ufficiale possa arrivare verso gli Oscar 2024, con Ryan Gosling dato strafavorito per una nomination come miglior attore non protagonista? Staremo a vedere.

In attesa di novità sul fronte Ken, per altri contenuti vi ricordiamo che Margot Robbie e Ryan Gosling torneranno a lavorare insieme in Oceans, nuovo film della saga di Ocean's Eleven che sarà un prequel incentrato sui genitori dei personaggi di George Clooney e Sandra Bullock.