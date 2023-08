Barbie, dove comprare la bambola di Dua Lipa?

Sin dalla diffusione delle prime immagini di Barbie, a colpire i futuri spettatori del film di Greta Gerwig era stata, tra le tante star già annunciate, la presenza nel cast di un'esordiente Dua Lipa: un cameo di pochi istanti decisamente efficace, che ha già dato vita a un possibile mercato per la bambola con le fattezze della popstar.

Mentre Barbie continua a scrivere la storia superando anche Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 come maggior incasso di sempre nella storia di Warner Bros, dunque, eccoci pronti a rispondere alla domanda che tanti fan si stanno ponendo in queste ore sui social e oltre: dov'è possibile acquistare la Barbie di Dua Lipa?

La risposta, purtroppo, farà male a molti: semplicemente non è possibile acquistarla, perché il modello ispirato alla popstar di Levitating e One Kiss non è attualmente in produzione, per quanto la stessa Dua Lipa abbia posato in alcune foto proprio con una Barbie parecchio somigliante a lei (diversa, però, dalla sirenetta vista nel film), che immaginiamo sia però un modello esclusivo prodotto (almeno al momento) soltanto per la cantante/attrice.

Non è detto, comunque, che le cose non possano cambiare: degli incassi in più fanno sempre comodo, e Mattel non è certo sorda alle richieste del mercato! A proposito di consigli degli acquisti, intanto, ecco dove comprare la collana di Margot Robbie in Barbie.