Barbie: come vedere in streaming e in tv in Italia il film con Margot Robbie

In attesa di capire se Warner Bros farà il sequel di Barbie, vi segnaliamo che il campione box office di Greta Gerwig e Margot Robbie sta arrivando in streaming e in tv in Italia.

Il film che ha sbancato il botteghino nel 2023 con un incasso di oltre 1,4 miliardi di dollari nel mondo, diventando il maggior successo di sempre nella storia della Warner Bros. Pictures, arriva in prima TV su Sky domenica 21 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, e sarà anche disponibile on demand in 4K.

Barbie è diretto da Greta Gerwig che firma anche la sceneggiatura del film insieme a Noah Baumbach ed è basato sul giocattolo “Barbie” di Mattel. Il film ha ottenuto il premio Oscar per la Miglior Canzone Originale What Was I Made For? di Billie Eilish e due Golden Globe (Miglior Canzone Originale e Miglior risultato al Box Office). I protagonisti sono Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken, e insieme a loro il film vanta un cast stellare composto da America Ferrera, Kate McKinnon nel ruolo di Barbie Stramba, Will Ferrell in quello del CEO di Mattel, Simu Liu, Michael Cera nel ruolo di Allan (il migliore amico dei Ken), John Cena e Dua Lipa.

Per altri contenuti scoprite cosa ha detto Greta Gerwig sul possibile Barbie 2.

Su Avatar - La Via Dell'Acqua - Dvd è uno dei più venduti di oggi.