Barbie, come ha fatto Ryan Gosling a trovare la Kenenergy? Merito della sua famiglia!

Ryan Gosling è l'energico Ken, fidanzato della barbie di Margot Robbie in Barbie di Greta Gerwig in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 20 luglio. Il trailer del film della regista di Lady Bird e Piccole Donne è criptico su tutto ciò che riguarda il personaggio di Ryan Gosling anche se un tik toker ha svelato un mistero su Ken.

Ma ciò che non è mai stato nascosto è la grande esuberanza del fidanzato giocattolo più famoso al mondo, una qualità che condivide con Ryan Gosling tanto che Greta Gerwig non ha mai avuto dubbi su affidare Ken a Gosling. Ma come si è preparato l'attore a vestire i panni dell'iconico Ken? Il merito, come racconta Ryan Gosling stesso, è delle sue figlie Esmeralda e Amada avute dalla compagna Eva Mendes.

L'attore, infatti, ha detto a ET Online che le sue figlie sono state una grande fonte di ispirazione per il suo lavoro, in quanto dopo aver visionato più clip in anteprima del film hanno aiutato Gosling nella costruzione di un personaggio tanto iconico come Ken. Un lavoro molto complesso, ma essere figli d'arte avrà sicuramente aiutato le ragazze come coach di un attore niente di meno come Ryan Gosling!

In Barbie, Ken abbandonerà Barbieland per seguire Barbie alla ricerca di sé stessa nel mondo reale, affrontando con la fidanzata un percorso tortuoso in un terreno a loro sconosciuto.