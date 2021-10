Barbie: ecco come Margot Robbie si prepara al ruolo dell'iconica bambola

Margot Robbie è stata scelta per il ruolo di Barbie nel nuovo adattamento cinematografico Warner Bros. dedicato all'iconica bambola lanciata dalla Mattel sul mercato nel marzo del 1959. Naturalmente, per entrare appieno nella parte l'attrice deve sottostare a delle rigide regole alimentari.

Nel corso degli anni infatti, le varie Barbie lanciate sul mercato si sono distinte per i loro corpi perfetti sebbene anatomicamente poco realistici, che hanno dato vita a molte polemiche per via della cattiva influenza che questi avrebbero potuto avere sulle bambine. Sebbene Margot Robbie abbia un fisico a dir poco invidiabile, per poter vestire al meglio il ruolo della biondissima fashion doll, deve rinunciare a moltissimi cibi. Insomma, chi bella vuole apparire...

Come rivelato dalla stessa attrice a Women's Health, pane e pasta sono ormai un miraggio, mentre le è stato dato il via libera a thè ed altre bevande disintossicanti: "Non tocco più pane e dolci e bevo solo tè. A colazione di solito mangio un porridge e durante la mattinata bevo un frullato che stimola l'immunità. Poi normalmente a pranzo mangio un'insalata di pollo e per cena una bistecca di tonno con patate dolci... Le patate dolci sono considerate uno dei migliori carboidrati da consumare quando si è a dieta".

Naturalmente via libera all'attività fisica, purchè non si tratti di sollevamento pesi, che sembra non essere proprio nelle corde di Margot Robbie: "Quando non mi preparo per un ruolo, preferisco fare allenamenti che mi piacciono molto, come lezioni di ballo o giocare a tennis con gli amici".

Intanto pare che Barbie abbia trovato il suo Ken in Ryan Rosling, si vocifera infatti che l'attore candidato a ben due premi Oscar sia stato scelto per interpretare il compagno dell'iconica bambola.