Barbie, com'è nata l'iconica battuta finale? Ce lo svela Greta Gerwig

Barbie sta riscuotendo un successo incredibile anche per il tocco di sano e concreto femminismo che in molti stanno apprezzando nella pellicola diretta da Greta Gerwig e con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. In un’intervista con Usa Today, la regista ha raccontato come è nata la straordinaria battuta finale del suo film.

Dopo avervi spiegato chi è l’anziana signora che compare in Barbie, vi riportiamo le parole di Greta Gerwig a proposito della punchline finale del suo film campione d’incassi.

Durante un’intervista, la filmmaker ha parlato del forte e divertente finale del blockbuster in rosa: “In questo film era importante per me che tutti lavorassero su almeno due livelli. Sapevo di volere un finale con una punchline definitiva che allo stesso tempo fosse fortemente emotiva. Quando ero una teenager, mi ricordo del mio crescere e del mio essere imbarazzata a proposito del mio corpo e di vergognarmi in un modo che non riesco neanche a descrivere. Era come se tutto dovesse essere nascosto. E quindi, vedere Margot Robbie come Barbie, con questo enorme sorriso sulla sua faccia, dire quello che dice alla fine con tutta quella felicità e gioia… è stato come se io abbia potuto dire alle ragazze che anche Barbie lo fa. È stato divertente ed emozionante. Ci sono così tante cose di questo tipo in tutto il film. Si trattava sempre di cercare la leggerezza e il cuore”.

Il grande lavoro della Gerwig su Barbie si rispecchia di sicuro in questa sua grande passione per il personaggio e soprattutto per i temi trattati nel film, come ricordato nella nostra recensione di Barbie.